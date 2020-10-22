Венедіктова закликала українців повідомляти про виборчі порушення та "гречкосійство"

"Порядок починається із дотримання закону. Цієї неділі у країні місцеві вибори – тисячі кандидатів змагаються за мандати. На жаль, не тільки змістовними програмами, добрими справами, яскравими гаслами чи харизмою, а і брудними технологіями та схемами. Не обійшлося і без традиційних "сіток" та "гречкосійства" у всіх його проявах", - сказала Венедіктова.

За її словами, упродовж цієї кампанії за результатами розгляду заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що стосуються підготовки і проведення місцевих виборів, станом на 21 жовтня розпочато 475 кримінальних проваджень, з яких 234 – щодо безпосереднього порушення виборчого законодавства.

"Порушення виборчого законодавства можуть суттєво впливати на результат волевиявлення. Саме тому я закликаю громадян, які стали свідками чи потерпілими від таких правопорушень повідомляти про них до правоохоронних органів. Якщо на вас здійснюється тиск, вам пропонують за голос гроші чи подарунки, погрожують чи перешкоджають вашому праву обирати чи бути обраним, пам’ятайте – так само нечесно ці кандидати будуть діяти і коли отримають омріяні мандати. Ваша заява до Нацполіції, СБУ, ДБР чи до найближчої прокуратури може багато змінити, як і ваш безцінний голос на виборах", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, за останню добу поліцейські відкрили 33 кримінальних провадження за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами 25 жовтня, тоді як за попередню добу їх було 26.