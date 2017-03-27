Вбивцю відомого перукаря з Рівного екстрадують до України через місяць
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 27 березня. УНН. Дружину відомого перукаря Сергія Літвінова, яка жорстко зарізала чоловіка , екстрадують до України через місяць. Про це на спеціальному брифінгу повідомив заступник начальника управління Рівненській області Олександр Панасюк, передає УНН.
За його словами, саме стільки часу знадобиться для оформлення всіх необхідних документів.
“Дружину Тетяну затримати в Єгипті, коли прийшла оформити документи, адже ми оголосили 23-річну жінку в міжнародний розшук”, — сказав О.Панасюк.
Він також зазначив, що у слідства немає сумнів — вбивця Сергія саме дружина.
“Це показують експертизи, які проведені в квартирі, де сталося вбивство”, — додав поліцейський.
Як повідомляв УНН, у Єгипті затримали ймовірну вбивцю відомого у рівному стиліста. Місяць тому його знайшли зарізаним у коморі квартири. Тіло туди, за версією слідства, помістила дружина. Ще добу в помешканні з трупом перебували двоє спільних дітей. Після скоєного жінка втекла до Єгипту.