Убийцу известного парикмахера из Ровно экстрадируют в Украину через месяц

По его словам, именно столько времени понадобится для оформления всех необходимых документов.

“Жену Татьяну задержать в Египте, когда пришла оформить документы, ведь мы объявили 23-летнюю женщину в международный розыск”, — сказал О.Панасюк.

Он также отметил, что у следствия нет сомнение — убийца Сергея именно жена.

“Это показывают экспертизы, проведенные в квартире, где произошло убийство”, — добавил полицейский.

Как сообщал УНН, в Египте задержали предполагаемую убийцу известного в равном стилиста . Месяц назад его нашли зарезанным в кладовке квартиры. Тело туда, по версии следствия, поместила жена. Еще сутки в помещении с трупом находились двое общих детей. После совершенного женщина сбежала в Египет.