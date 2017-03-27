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Убийцу известного парикмахера из Ровно экстрадируют в Украину через месяц

Убийцу известного парикмахера из Ровно экстрадируют в Украину через месяц

Киев • УНН

 • 12334 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 27 марта. УНН. Жену известного парикмахера Сергея Литвинова, которая жестоко зарезала мужа, экстрадируют в Украину через месяц. Об этом на специальном брифинге сообщил заместитель начальника управления Ровенской области Александр Панасюк, передает УНН.

По его словам, именно столько времени понадобится для оформления всех необходимых документов.

“Жену Татьяну задержать в Египте, когда пришла оформить документы, ведь мы объявили 23-летнюю женщину в международный розыск”, — сказал О.Панасюк.

Он также отметил, что у следствия нет сомнение — убийца Сергея именно жена.
“Это показывают экспертизы, проведенные в квартире, где произошло убийство”, — добавил полицейский.

Как сообщал УНН, в Египте задержали предполагаемую убийцу известного в равном стилиста . Месяц назад его нашли зарезанным в кладовке квартиры. Тело туда, по версии следствия, поместила жена. Еще сутки в помещении с трупом находились двое общих детей. После совершенного женщина сбежала в Египет.

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