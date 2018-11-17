Вашингтон підтримує санкції щодо РФ до виконання "Мінська" і повернення Криму

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки підтримують санкції щодо Росії через її агресію проти України, доки Росія не виконає мінські домовленості у повному обсязі та поки не поверне Україні контроль над Кримом. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільну заяву Комісії стратегічного партнерства Україна-США.

"Сполучені Штати підтвердили свою відданість справі підтримки санкцій щодо Росії через її агресію проти України, доки Росія повністю не виконає мінські домовленості та не поверне контроль над Кримом Україні", - йдеться у заяві.

Окрім того, США відзначили чергове продовження Україною терміну дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", підкреслили значні зусилля України щодо імплементації мінських домовленостей, а також закликали Росію виконувати свої зобов’язання згідно з домовленостями.

"США та Україна вимагають негайного звільнення українських політичних в’язнів, яких незаконно утримують в Росії та на тимчасово окупованих територіях України, серед яких Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Сервер Мустафаєв, Емір-Усейн Куку та багато інших", - сказано у заяві.

Сторони також засудили незаконні "вибори", які пройшли на підконтрольних Росії територіях Донбасу 11 листопада 2018 року, і вчергове наголосили, що "ці зоркестровані Росією бутафорні "вибори" протирічать її зобов’язанням за мінськими домовленостями і зневажають резолюцію РБ ООН 2202 (2015).

Нагадаємо, США привітали прагнення України щодо вступу в НАТО і розраховують одного дня привітати Україну як повноправного члена Альянсу.

Українські Національні Новини

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