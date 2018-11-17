Вашингтон підтримує санкції щодо РФ до виконання "Мінська" і повернення Криму

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки підтримують санкції щодо Росії через її агресію проти України, доки Росія не виконає мінські домовленості у повному обсязі та поки не поверне Україні контроль над Кримом. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільну заяву Комісії стратегічного партнерства Україна-США.