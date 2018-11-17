Вашингтон поддерживает санкции против РФ до выполнения "Минска" и возвращения Крыма

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки поддерживают санкции в отношении России из-за ее агрессии против Украины, пока Россия не выполнит минские договоренности в полном объеме и пока не вернет Украине контроль над Крымом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на совместное заявление Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

"Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность поддержке санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины, пока Россия полностью не выполнит минские договоренности и не вернет контроль над Крымом Украине", - говорится в заявлении.

Кроме того, США отметили очередное продление Украиной срока действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", подчеркнули значительные усилия Украины по имплементации минских договоренностей, а также призвали Россию выполнять свои обязательства согласно договоренностям.

"США и Украины требуют немедленного освобождения украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в России и на временно оккупированных территориях Украины, среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Сервер Мустафаев, Эмир-Усейн Куку и многие другие", - сказано в заявлении.

Стороны также осудили незаконные "выборы", которые прошли на подконтрольных России территориях Донбасса 11 ноября 2018 года, и в очередной раз подчеркнули, что "эти соркестрованные Россией бутафорские "выборы" противоречат ее обязательствам по минским договоренностям и попирают резолюцию СБ ООН 2202 (2015).

Напомним, США поприветствовали стремление Украины вступить в НАТО и рассчитывают однажды поздравить Украину как полноправного члена Альянса.

Украинские Национальные Новости

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