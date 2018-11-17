Вашингтон поддерживает санкции против РФ до выполнения "Минска" и возвращения Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки поддерживают санкции в отношении России из-за ее агрессии против Украины, пока Россия не выполнит минские договоренности в полном объеме и пока не вернет Украине контроль над Крымом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на совместное заявление Комиссии стратегического партнерства Украина-США.
"Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность поддержке санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины, пока Россия полностью не выполнит минские договоренности и не вернет контроль над Крымом Украине", - говорится в заявлении.
Кроме того, США отметили очередное продление Украиной срока действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", подчеркнули значительные усилия Украины по имплементации минских договоренностей, а также призвали Россию выполнять свои обязательства согласно договоренностям.
"США и Украины требуют немедленного освобождения украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в России и на временно оккупированных территориях Украины, среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Сервер Мустафаев, Эмир-Усейн Куку и многие другие", - сказано в заявлении.
Стороны также осудили незаконные "выборы", которые прошли на подконтрольных России территориях Донбасса 11 ноября 2018 года, и в очередной раз подчеркнули, что "эти соркестрованные Россией бутафорские "выборы" противоречат ее обязательствам по минским договоренностям и попирают резолюцию СБ ООН 2202 (2015).
Напомним, США поприветствовали стремление Украины вступить в НАТО и рассчитывают однажды поздравить Украину как полноправного члена Альянса.