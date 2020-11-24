ВАКС закрив справу проти ексдепутата Полякова щодо декларування недостовірної інформації

“У вівторок, 24 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата Верховної ради України 8 скликання у частині про декларування ним недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання сторона захисту заявила клопотання про закриття справи в частині за ст. 366-1 КК України, у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав таку статтю неконституційною.

Вказано, що колишнього народного обранця обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

“ВАКС надалі продовжуватиме розгляд цього кримінального провадження лише за ч. 2 ст. 364 КК України”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

У Верховній Раді України різні політичні сили вже розробили близько 10 законопроектів, які стосуються вирішення ситуації навколо Конституційного Суду.