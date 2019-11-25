У Кабміні розробляють нову редакцію закону про персональні дані

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні, робоча група займається розробкою нової редакції Закону України “Про захист персональних даних”, у якому будуть враховані найкращі європейські та світові практики у цій сфері. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“У понеділок відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з розроблення законодавчих пропозицій у сфері захисту персональних даних. Міжвідомча робоча група, до якої увійшли представники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, правники та експерти розпочала процес розробки нової редакції Закону України „Про захист персональних даних“, у якому будуть враховані найкращі європейські та світові практики у цій сфері”, — написала Денісова.

Вона також зазначила, що одним із першочергових питань, пов’язаних із захистом конституційного права на приватність та захистом персональних даних є актуалізація та осучаснення законодавства у цій сфері, а Україна є однією з держав, яка ще не внесла відповідні зміни в законодавство.

Зокрема, мова йде про імплементацію найкращих європейських стандартів, відображених насамперед у Загальному Регламенті про захист даних (ЄС) 2016/679 та модернізованій Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних 108+.

Модернізована Конвенція 108+ надасть змогу уніфікувати наявні механізми захисту персональних даних та посилити захист даних при транскордонній передачі даних.

“Переконана, що питання дотримання прав людини є надважливим в сучасному суспільстві, зокрема, в частині невтручання в приватне життя, у часи коли обробка даних повинна відбуватись відповідно до загальноприйнятих світових стандартів”, — пише омбудсмен.

Нагадаємо, на думку правозахисників, спостереження за людьми з боку Facebook та Google несуть загрозу для прав людини.

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