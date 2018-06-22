В Україні завершено створення спецпідрозділів поліції КОРД
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. В Україні завершено створення спецпідрозділів поліції швидкого реагування КОРД. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.
"Сьогодні відбувся чотирнадцятий випуск поліцейських, які пройшли нелегкі випробування та склали важкий іспит. Ці поліцейські отримають сертифікати та будуть призначені у відділи для проведення спеціальних поліцейських операцій в управліннях КОРД в Черкаській та Тернопільській областях. Цей випуск повністю завершує стовідсоткове формування територіальних підрозділів КОРД", – сказав заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, у березні 2015 року міністр внутрішніх справ оголосив створення єдиного спеціального підрозділу для оперативного реагування за аналогією американського спецпідрозділу SWAT – "Корпус оперативно-раптової дії" (КОРД).