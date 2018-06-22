В Україні завершено створення спецпідрозділів поліції КОРД

"Сьогодні відбувся чотирнадцятий випуск поліцейських, які пройшли нелегкі випробування та склали важкий іспит. Ці поліцейські отримають сертифікати та будуть призначені у відділи для проведення спеціальних поліцейських операцій в управліннях КОРД в Черкаській та Тернопільській областях. Цей випуск повністю завершує стовідсоткове формування територіальних підрозділів КОРД", – сказав заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.



Нагадаємо, у березні 2015 року міністр внутрішніх справ оголосив створення єдиного спеціального підрозділу для оперативного реагування за аналогією американського спецпідрозділу SWAT – "Корпус оперативно-раптової дії" (КОРД).



