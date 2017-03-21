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В Україні запустять “Еко-мапу”

В Україні запустять “Еко-мапу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. В Україні запустять проект “Еко-мапа”, який допоможе активістам повідомляти про проблеми, що виникають у лісах. Про це під час прес-конференції повідомив координатор лісових проектів Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього фонду природи (WWF) в Україні Роман Волосянчук, передає УНН.

“Також ми намагаємося якимось чином сприяти розвитку громадської активності у сфері охорони лісів і допомогти цьому суспільному руху стати більш конструктивним. Ми запускаємо зараз проект "Еко-мапа“. Це карта, на якій активісти, зареєструвавшись, можуть повідомляти про якісь певні проблеми. Ми передбачаємо проблеми вирубки лісів, сміття, браконьєрство. Карта у процесі остаточного доопрацювання”, — зазначив Р.Волосянчук.

Зі слів представника WWF, наразі карта тестується і найближчими тижнями буде запущена.

Як повідомляв УНН, близько 20 тисяч дерев висадять в парках Карпат.

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