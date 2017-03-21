В Україні запустять “Еко-мапу”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Україні запустять проект “Еко-мапа”, який допоможе активістам повідомляти про проблеми, що виникають у лісах. Про це під час прес-конференції повідомив координатор лісових проектів Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього фонду природи (WWF) в Україні Роман Волосянчук, передає УНН.
“Також ми намагаємося якимось чином сприяти розвитку громадської активності у сфері охорони лісів і допомогти цьому суспільному руху стати більш конструктивним. Ми запускаємо зараз проект "Еко-мапа“. Це карта, на якій активісти, зареєструвавшись, можуть повідомляти про якісь певні проблеми. Ми передбачаємо проблеми вирубки лісів, сміття, браконьєрство. Карта у процесі остаточного доопрацювання”, — зазначив Р.Волосянчук.
Зі слів представника WWF, наразі карта тестується і найближчими тижнями буде запущена.
Як повідомляв УНН, близько 20 тисяч дерев висадять в парках Карпат.