В Украине запустят "Эко-карту"

"Также мы стараемся каким-то образом способствовать развитию общественной активности в сфере охраны лесов и помочь этому общественному движению стать более конструктивным. Мы запускаем сейчас проект "Эко-карта". Это карта, на которой активисты, зарегистрировавшись, могут сообщать о каких-то определенных проблемах. Проблемах вырубки лесов, мусора, браконьерства. Карта в процессе окончательной доработки", - отметил Р.Волосянчук.

По словам представителя WWF, пока карта тестируется и в ближайшие недели будет запущена.

Как сообщал УНН, около 20 тыс. деревьев высадят в парках Карпат.