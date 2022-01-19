В Україні з початку року зафіксували понад 180 фейкових повідомлень про теракт. Їх направляли із окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В Україні з початку 2022 року до правоохоронців надійшло понад 180 фейкових анонімних повідомлень терористичного характеру. Їх направляли із окупованого Донбасу та пострадянських країн. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі СБУ.
Деталі
З початку 2022 року зафіксовано 184 неправдивих повідомлення про готування терористичного акту. Більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які знаходяться на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
У той же час, за даними СБУ, упродовж 2021 року зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих відповідних повідомлень. Наголошується, що найбільша кількість повідомлень стосувалась мінувань об’єктів у Києві, Харківській, Запорізькій, Одеській областях, здебільшого із використанням електронної пошти.
У кожному випадку здійснюється перевірка об’єкта можливого мінування силами органів Національної поліції, з проведенням евакуації та обстеження на наявність вибухових пристроїв. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилось, додали правоохоронці.
Повідомлення про мінування/теракти надходять на електронні поштові скриньки СБ України, Національної поліції та безпосередньо об’єктів терористичних посягань. Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність.
Разом з цим, вжитими заходами встановлено, що у 2021 році встановлено близько 300 осіб, які здійснили мінування за допомогою телефону та електронної пошти.
Нагадаємо
18 січня Україною знову прокотилася хвиля “мінувань”. Українські міста повідомляли про “замінування” будівель, переважно, навчальних закладів. Зокрема, мова йшлася про Київ, Кривий Ріг та місто Львів.
Внаслідок цього, навчальний процес було призупинено, працівники шкіл евакуювали дітей, та телефонували батькам, щоб ті забрали їх зі школи.
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