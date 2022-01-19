В Украине с начала года зафиксировали более 180 фейковых сообщений о теракте. Их направляли из оккупированного Донбасса

ukru
15 марта, 19:03 • 107797 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146250 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125375 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118767 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105847 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101948 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94940 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125599 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128038 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127381 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 53562 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 36915 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 31746 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 56208 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 39817 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125598 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125519 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262602 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291888 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228164 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105817 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128036 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112011 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129240 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131224 просмотра
Актуальное
В Украине с начала года зафиксировали более 180 фейковых сообщений о теракте. Их направляли из оккупированного Донбасса

В Украине с начала года зафиксировали более 180 фейковых сообщений о теракте. Их направляли из оккупированного Донбасса

Киев • УНН

 • 19018 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Украине с начала 2022 года в правоохранительные органы поступило более 180 фейковых анонимных сообщений террористического характера. Их направляли из оккупированного Донбасса и постсоветских стран. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Детали

С начала 2022 года зафиксировано 184 ложных сообщения о готовке террористического акта. Большинство сообщений присланные пользователями интернета, которые находятся на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В то же время, по данным СБУ, в течение 2021 года зафиксировано более 1100 заведомо ложных соответствующих сообщений. Отмечается, что наибольшее количество сообщений касалось минирований объектов в Киеве, Харьковской, Запорожской, Одесской областях, в основном с использованием электронной почты.

В каждом случае осуществляется проверка объекта возможного минирования силами органов Национальной полиции, с проведением эвакуации и обследования на наличие взрывных устройств. В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, добавили правоохранители.

Сообщения о минировании/терактах поступают на электронные почтовые ящики СБ Украины, Национальной полиции и непосредственно объектов террористических посягательств. Злоумышленники пытаются отправлять сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность.

Вместе с тем, принятыми мерами установлено, что в 2021 году установлено около 300 человек, которые осуществили минирование с помощью телефона и электронной почты.

Напомним

18 января Украиной снова прокатилась волна “минирований”. Украинские города сообщали о “заминировании” зданий, преимущественно, учебных заведений. В частности, речь шла о Киеве, Кривом Роге и городе Львове.

Вследствие этого, учебный процесс был приостановлен, работники школ эвакуировали детей, и звонили родителям, чтобы те забрали их из школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черкассах и Николаеве школьники уйдут на дистанционку из-за частых "минирований"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы