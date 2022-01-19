В Украине с начала года зафиксировали более 180 фейковых сообщений о теракте. Их направляли из оккупированного Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Украине с начала 2022 года в правоохранительные органы поступило более 180 фейковых анонимных сообщений террористического характера. Их направляли из оккупированного Донбасса и постсоветских стран. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Детали
С начала 2022 года зафиксировано 184 ложных сообщения о готовке террористического акта. Большинство сообщений присланные пользователями интернета, которые находятся на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
В то же время, по данным СБУ, в течение 2021 года зафиксировано более 1100 заведомо ложных соответствующих сообщений. Отмечается, что наибольшее количество сообщений касалось минирований объектов в Киеве, Харьковской, Запорожской, Одесской областях, в основном с использованием электронной почты.
В каждом случае осуществляется проверка объекта возможного минирования силами органов Национальной полиции, с проведением эвакуации и обследования на наличие взрывных устройств. В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, добавили правоохранители.
Сообщения о минировании/терактах поступают на электронные почтовые ящики СБ Украины, Национальной полиции и непосредственно объектов террористических посягательств. Злоумышленники пытаются отправлять сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность.
Вместе с тем, принятыми мерами установлено, что в 2021 году установлено около 300 человек, которые осуществили минирование с помощью телефона и электронной почты.
Напомним
18 января Украиной снова прокатилась волна “минирований”. Украинские города сообщали о “заминировании” зданий, преимущественно, учебных заведений. В частности, речь шла о Киеве, Кривом Роге и городе Львове.
Вследствие этого, учебный процесс был приостановлен, работники школ эвакуировали детей, и звонили родителям, чтобы те забрали их из школы.
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