В Украине с начала года зафиксировали более 180 фейковых сообщений о теракте. Их направляли из оккупированного Донбасса

КИЕВ. 19 января. УНН. В Украине с начала 2022 года в правоохранительные органы поступило более 180 фейковых анонимных сообщений террористического характера. Их направляли из оккупированного Донбасса и постсоветских стран. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.