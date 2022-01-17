У Черкасах та Миколаєві школярі підуть на дистанційку через часті "мінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Школярів Черкас та Миколаєва переведуть на дистанційний формат навчання через часті анонімні дзвінки про мінування закладів середньої освіти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Управління освіти Миколаївської міської ради та пресслужбу Черкаської міської ради.
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Як зазначили, сьогодні у Миколаєві надійшли чергові повідомлення про замінування всіх шкіл.
"Керівниками 4 закладів освіти (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В.Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання", — ідеться у повідомленні.
Водночас міська рада Черкас рекомендувала всім школам у місті із 17 січня перейти на дистанційку.
"Такі рекомендації пропонуються, враховуючи, що з 12 січня 2022 року щоденно надходять повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти міста, що ставить під загрозу збереження життя та здоровꞌя учасників освітнього процесу. Така ситуація вносить деструктив у організацію роботи закладів загальної середньої освіти, призводить до неможливості організувати системний та якісний освітній процес", — зазначили у міськраді.
Нагадаємо
Сьогодні у Києві надійшли анонімні повідомлення про замінування станцій метро “Театральна”, “Дарниця” та “Позняки”.