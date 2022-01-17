Станцію метро "Театральна" у Києві відкрили: вибухівку не виявили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Станцію київського метро "Театральна" відкрили для пасажирів після перевірки через анонімний дзвінок про замінування. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київський метрополітен.
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"Станцію "Театральна" та пересадочний вузол оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сьогодні у Києві надійшли анонімні повідомлення про замінування станцій метро “Театральна”, “Дарниця” та “Позняки”.