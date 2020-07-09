В Україні падає споживання електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У 2020 році споживання електроенергії впало на 4,4%. Про це повідомляє державний диспетчер "Укренерго", передає УНН.
У червні 2020 року споживання електроенергії (нетто, без урахування втрат в електромережах) в енергосистемі України зменшилося на 4,4% у порівнянні з червнем 2019 року (8,9 млрд кВт∙год проти 9,3 млрд кВт∙год).
Загалом, за підсумками І півріччя 2020 року у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року зниження склало 4,9% (58,6 млрд кВт∙год проти 61,6 млрд кВт∙год).
Зазначимо, що скорочення споживання означає необхідність скорочення виробництва електроенергії. На сьогоднішній день в Україні профіцит виробництва електроенергії – генерації (АЕС, ГЕС, ТЕС, ВДЕ) можуть виробляти більше, ніж потрібно.
Та попри такий профіцит, деякі народні депутати пропонують збільшити надходження в Україну надлишкової електроенергії, зокрема запустити імпорт з РФ та Білорусі. Відповідний законопроект подав "слуга народу" Андрій Жупанин, як альтернативу до урядового законопроекту, який цей імпорт забороняє.
Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі за двосторонніми договорами став можливим восени 2019 року - після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус - голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був їх ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було призупинено і нині у ВР вірішується, чи відкривати його знову.