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В Украине падает потребление электроэнергии

В Украине падает потребление электроэнергии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В 2020 году потребление электроэнергии упало на 4,4%. Об этом сообщает государственный диспетчер "Укрэнерго", передает УНН.

В июне 2020 года потребление электроэнергии (нетто, без учета потерь в электросетях) в энергосистеме Украины уменьшилось на 4,4% по сравнению с июнем 2019 года (8,9 млрд кВт∙час против 9,3 млрд кВт∙час).

В целом, по итогам I полугодия 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снижение составило 4,9% (58,6 млрд кВт∙час против 61,6 млрд кВт∙час).

Отметим, что сокращение потребления означает необходимость сокращения производства электроэнергии. На сегодняшний день в Украине профицит производства электроэнергии - генерации (АЭС, ГЭС, ТЭС, ВИЭ) могут производить больше, чем нужно.

Но несмотря на такой профицит, некоторые народные депутаты предлагают увеличить поступления в Украину избыточной электроэнергии, в частности запустить импорт из РФ и Беларуси. Соответствующий законопроект подал "слуга народа" Андрей Жупанин, как альтернативу правительственного законопроекту, который этот импорт запрещает.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможен осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был их инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт был приостановлен и сейчас в ВР решается, открывать ли его снова.

Украинские Национальные Новости

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