В Україні налічується 16,3 млн зайнятих осіб - А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На сьогоднішній день в Україні налічується 16,3 мільйона зайнятих осіб. Про це під час засідання уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
При цьому він наголосив, що кількість штатних працівників скоротилася на 20%, а програмою пенсійного страхування охоплені 10,2 мільйони осіб.
А.Рева також розповів про завдання міністерства на цей рік.
“Завдання на цей рік — прийняття трудового кодексу, що стимулюватиме до створення нових робочих місць. Це дозволить відійти від радянської моделі зайнятості”, — зазначив міністр.