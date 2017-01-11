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В Украине насчитывается 16,3 млн занятых лиц - А.Рева

В Украине насчитывается 16,3 млн занятых лиц - А.Рева

Киев • УНН

 • 7202 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. На сегодняшний день в Украине насчитывается 16,3 миллиона занятых лиц. Об этом во время заседания правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.

При этом он отметил, что количество штатных работников сократилась на 20%, а программой пенсионного страхования охвачены 10,2 миллиона человек.

А.Рева также рассказал о задачах министерства на этот год.

"Задача на этот год - принятие Трудового кодекса, который будет стимулировать к созданию новых рабочих мест. Это позволит отойти от советской модели занятости", - отметил министр.

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