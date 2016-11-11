В німецькому аеропорту загорівся найбільший в світі літак “Ан 225 - Мрія” - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В німецькому аеропорту лейпцига загорівся найбільший в світі літак “Ан 225 — Мрія, передає УНН з посиланням на Sachsen Fernsehenю
За повідомленнями ЗМІ, один з двигунів "Ан 225-Мрія" загорівся, коли той знаходився на злітно-посадковій смузі.
Для того, щоб загасити пожежу, будло задіяно дев'ять транспортних засобів пожежної бригади аеропорту. Пожежу вдалося локалізувати за 15 хвилин.