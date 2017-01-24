В Китаї науковці виявили рештки видри розміром із вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На південному заході Китаю науковці виявили викопні рештки видри розміром із вовка, передає УНН з посиланням на ВВС.
На думку вчених, ці тварини мешкали на теплій, вологій заболоченій місцевості понад шість мільйонів років тому.
Величезна видра, яку назвали Siamogale melilutra, важила близько 50 кг і була до двох метрів довжиною.
Тобто ця тварина була набагато більшою, ніж найбільша з видр, яка живе сьогодні. Наприклад, південноамериканська гігантська видра важить до 32 кг.
Знайдені викопні рештки показують, що тварина мала сильні щелепи і збільшені кутні зуби.
Скам'янілості, серед яких майже повний череп, нижня щелепа, зуби й кістки кінцівок, були знайдені у китайській провінції Юньнань.
Хоча череп зруйнувався дуже давно в процесі фоссилізації, фахівці змогли відновити його в цифровому вигляді. Реконструкція показала, що тварина мала ознаки видри і борсука.
Як повідомляв УНН, в Арктиці геологи виявили рештки невідомого виду зубатого птаха.