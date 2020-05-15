В Івано-Франківську у квартирі виявили труп жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Івано-Франківську у зачиненій квартирі в житловому будинку виявили тіло літньої жінки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"14 травня о 17:17 у місті Івано-Франківськ, вулиця Героїв УПА, працівники АРЧ АРЗ СП надали допомогу працівникам швидкої медичної допомоги (ШМД) по відкриванню вхідних дверей житлової квартири, в якій виявлено тіло літньої жінки, 1937 р.н., без ознак життя", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві знайшли труп у лісосмузі.