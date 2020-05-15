В Ивано-Франковске в квартире обнаружили труп женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Ивано-Франковске в закрытой квартире в жилом доме обнаружили тело пожилой женщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"14 мая в 17:17 в городе Ивано-Франковск, улица Героев УПА, работники АРЧ АРЗ СП оказали помощь работникам скорой медицинской помощи (СМП) по открыванию входных дверей жилой квартиры, в которой обнаружено тело пожилой женщины, 1937 г.р., без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве нашли труп в лесополосе.