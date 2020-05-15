В Ивано-Франковске в квартире обнаружили труп женщины

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Ивано-Франковске в закрытой квартире в жилом доме обнаружили тело пожилой женщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.