У Києві знайшли труп у лісосмузі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Подільському районі Києва перехожі під час прогулянки з собакою виявили тіло невідомого, в лісосмузі. За даним фактом розпочате кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва.
Сьогодні близько о 13:20 до чергової частини Подільського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що у лісі неподалік від проспекта Георгія Гонгадзе знайшли останки йомовірно людини. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи главку, районного управління поліції та судово-медичний експерт.
На місці події правоохоронці виявили кістки, а при подальшому огляді території знайшли останки тіла чоловіка, закопані у мішку в землі. Виявлене направлено на судово-медичну експертизу, поліцейські встановлюють особу загиблого.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх обставин тяжкого злочину.
Нагадаємо, у Києві чоловік із вікна квартири стріляв у перехожих.