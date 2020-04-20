В Киеве нашли труп в лесополосе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Подольском районе Киева прохожие во время прогулки с собакой обнаружили тело неизвестного. По данному факту начато уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Сегодня около 13:20 в дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе нашли останки йомовирно человека. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главка, районного управления полиции и судебно-медицинский эксперт.
На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле. Обнаруженное направлено на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств тяжкого преступления.
Напомним, в Киеве мужчина с окна квартиры стрелял в прохожих.