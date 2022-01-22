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В “Дії” з’явилася нова послуга для ФОПів

В “Дії” з’явилася нова послуга для ФОПів

Київ • УНН

 • 27394 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У застосунку держпослуг “Дія” запустили нову послугу. Фізичні особи-підприємці (ФОП) 1-3 групи зможуть подавати річну декларацію без черг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram “Дія”.

Цитата

“Тепер подати річну декларацію — це кілька кліків в додатку „Дія“, без черг і паперів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Для того, щоб подати річну декларацію ФОПам 1 і 2 груп у додатку “Дія” потрібно вибрати “Послуги” перейти в розділ “Податки ФОП”, і потім відкрити “Декларації”. Потім вказати суму отриманого за рік доходу і контактні дані.

“Дія” сама заповнить дані про єдиний податок і єдиний соціальний внесок“, — підкреслили розробники.

Після заповнення всіх полів потрібно уважно перевірити внесену інформацію і переконатися в її достовірності. На кінцевому етапі декларація підписується за допомогою “Дія.Підпис”.

Підприємцям 3 групи також потрібно натиснути “Послуги” і перейти в “Податки ФОП” і далі в розділ “Декларації”.

Потім слід вказати дохід за 4 квартал. Додаток сам запросить податкову декларацію за попередні дев’ять місяців і підтягне суму задекларованого доходу за цей період.

Сума податку до сплати розраховується автоматично, так само як і дані про єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

В кінці слід перевірити і відредагувати всі дані і суми в декларації, а потім підписати її за допомогою “Дія.Підпис”.

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