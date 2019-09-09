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В американській Джорджії перекинулося вантажне судно

В американській Джорджії перекинулося вантажне судно

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. В Атлантиці біля узбережжя штату Джорджія в районі міста Брансвік перекинулося вантажне судно Golden Ray, повідомляється на сайті Берегової охорони США, пише УНН.

З 24 осіб, що знаходилися на борту евакуювали 20 людей, четверо вважаються зниклими без вести.

Берегова охорона уточнює, що інцидент стався в бухті Сент-Саймонс-Саунд. Причини того, що сталося наразі не повідомляються. На борту майже 200-метрового судна також відбувся спалах. За даними Берегової охорони, корабель віднесло далеко від берега.

На борту судна перебували 23 члени екіпажу і капітан. Разом з головним інженером він, як йдеться в повідомленні, допомагає владі і екстреним службам в проведенні рятувальних робіт, а також стабілізації корабля.

Як передає CNN з посиланням на МЗС Південної Кореї, зниклі моряки — громадяни цієї республіки. У момент інциденту вони перебували в машинному відділенні.

Як писав УНН раніше, у США біля узбережжя Каліфорнії в результаті пожежі на човні загинуло щонайменше 34 людини.

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