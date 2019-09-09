В американской Джорджии перекинулось грузовое судно
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Атлантике у побережья штата Джорджия в районе города Брансуик перекинулось грузовое судно Golden Ray, сообщается на сайте Береговой охраны США, пишет УНН.
С 24 человек, находившихся на борту эвакуировали — 20 человек, четверо считаются пропавшими без вести.
Береговая охрана уточняет, что инцидент произошел в бухте Сент-Саймонс-Саунд. Причины случившегося пока что не сообщаются. На борту почти 200-метрового судна также произошло возгорание. По данным Береговой охраны, корабль отнесло далеко от берега.
На борту судна находились 23 члена экипажа и капитан. Вместе с главным инженером он, как говорится в сообщении, помогает властям и экстренным службам в проведении спасательных работ, а также стабилизации корабля.
Как передает CNN со ссылкой на МИД Южной Кореи, пропавшие моряки — граждане этой республики. В момент инцидента они находились в машинном отделении.
Как писал УНН ранее, в США у побережья Калифорнии в результате пожара на лодке погибли по меньшей мере 34 человека.