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В аеропорту під Москвою зіткнулися два пасажирські літаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У підмосковному аеропорту "Жуковський" зіткнулись два пасажирські літаки авіакомпаній "Уральські авіалінії" та "Ікар". Про це пише ТАСС, посилаючись на прес-службу Московської міжрегіональної транспортної прокуратури (ММТП), передає УНН.

“За попередніми даними, 7 жовтня на території аеропорту "Жуковський" при зарулюванні на місце стоянки повітряне судно авіакомпанії „Ікар“ зіткнулось з повітряним судном авіакомпанії „Уральські авіалінії“. В результаті зіткнення у повітряного судна авіакомпанії „Уральські авіалінії“ пошкоджений лівий підкрилок і аеронавігаційний ліхтар, постраждалих немає”, — пояснили в ММТП.

За цим фактом проводиться перевірка, встановлюються причини інциденту.

Як повідомляв УНН, минулого тижня в аеропорту Хартума, столиці Судану, зіткнулися літаки українського виробництва Антонов Ан-26 та Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану.

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