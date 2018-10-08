В аеропорту під Москвою зіткнулися два пасажирські літаки

“За попередніми даними, 7 жовтня на території аеропорту "Жуковський" при зарулюванні на місце стоянки повітряне судно авіакомпанії „Ікар“ зіткнулось з повітряним судном авіакомпанії „Уральські авіалінії“. В результаті зіткнення у повітряного судна авіакомпанії „Уральські авіалінії“ пошкоджений лівий підкрилок і аеронавігаційний ліхтар, постраждалих немає”, — пояснили в ММТП.

За цим фактом проводиться перевірка, встановлюються причини інциденту.

Як повідомляв УНН, минулого тижня в аеропорту Хартума, столиці Судану, зіткнулися літаки українського виробництва Антонов Ан-26 та Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану.