Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 172,5 млрд грн

"Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік. Обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить 172 576,3 млн грн. Звертаю увагу, що бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим", - наголосив Прем’єр.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Гончарук заявив, що кошти Пенсійного фонду витрачаються неефективно, і анонсував аудит.