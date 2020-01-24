Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 172,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив збалансований бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік - з понад 172,5 млрд грн асигнувань на фінансування пенсійних програм. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік. Обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить 172 576,3 млн грн. Звертаю увагу, що бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим", - наголосив Прем’єр.
Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Гончарук заявив, що кошти Пенсійного фонду витрачаються неефективно, і анонсував аудит.