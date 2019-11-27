Уряд вважає, що кошти Пенсійного фонду витрачаються неефективно і анонсував аудит
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада УНН. Уряд вважає, що Пенсійний Фонд неефективно використовує частину коштів. Так, Гончарук анонсував аудит відомства, яку проведе міжнародна компанія. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“У нас ще є Пенсійний фонд. Сьогодні ми прийняли рішення про проведення аудиту, зробили наступний крок для проведення незалежного аудиту однією з міжнародних компаній. Ми її ще вибираємо. Але нам потрібно провести незалежний аудит, щоб зрозуміти, що відбувається з Пенсійним фондом. У нас є певні підстави вважати, що значна частина коштів використовується неефективно, досі. Це має бути предметом істотної перевірки для того, щоб в наступному році оптимізувати цю установу і менше витрачати на адміністрування, а більше коштів, які виділяються з державного бюджету поступили українцям”, — пояснив Гончарук.
Нагадаємо, голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявляв, щоб позбутися боргу Пенсійного фонду, необхідно перезавантажити всю пенсійну систему.