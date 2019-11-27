Правительство считает, что средства Пенсионного фонда расходуются неэффективно и анонсировало аудит

“У нас еще есть Пенсионный фонд. Сегодня мы приняли решение о проведении аудита, сделали следующий шаг для проведения независимого аудита одной из международных компаний. Мы ее еще выбираем. Но нам нужно провести независимый аудит, чтобы понять, что происходит с Пенсионным фондом. У нас есть определенные основания считать, что значительная часть средств используется неэффективно, до сих пор. Это должно быть предметом существенной проверки для того, чтобы в следующем году оптимизировать это учреждение и меньше тратить на администрирование, а больше средств, выделяемых из государственного бюджета поступили украинцам”, — пояснил Гончарук.

Напомним, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявлял, чтобы избавиться от долга Пенсионного фонда, необходимо перезагрузить всю пенсионную систему.