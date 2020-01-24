Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 172,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил сбалансированный бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год - с более чем 172,5 млрд грн ассигнований на финансирование пенсионных программ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
"Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год. Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 576,3 млн грн. Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год является сбалансированным", - подчеркнул Премьер.
Напомним, в конце ноября прошлого года Гончарук заявил, что средства Пенсионного фонда расходуются неэффективно, и анонсировал аудит.