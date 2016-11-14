Уряд запропонує Парламенту створити спецфонд з коштами від приватизації для дітей - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Найближчим часом уряд звернеться з ініціативою до Парламенту щодо створення спеціального публічного фонду з частини коштів від приватизації для потреб дітей. Про це під час брифінгу на будівництві лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що Уряд найближчим часом вийде з ініціативою, наприклад, частину коштів від приватизації об'єктів державної власності акумулювати в спецфонд, який буде вирішувати проблеми дітей. Я думаю, що це гарна ініціатива і її підтримають депутати",- сказав він.
Нагадаємо, будівництво НДСЛ "Охматдит" має бути завершене до кінця 2018 року.
Як повідомляв УНН, новий корпус НДСЛ "Охматдит" буде відкрито влітку 2017 року.