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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Уряд запропонує Парламенту створити спецфонд з коштами від приватизації для дітей - В.Гройсман

Уряд запропонує Парламенту створити спецфонд з коштами від приватизації для дітей - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 5429 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Найближчим часом уряд звернеться з ініціативою до Парламенту щодо створення спеціального публічного фонду з частини коштів від приватизації для потреб дітей. Про це під час брифінгу на будівництві лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, що Уряд найближчим часом вийде з ініціативою, наприклад, частину коштів від приватизації об'єктів державної власності акумулювати в спецфонд, який буде вирішувати проблеми дітей. Я думаю, що це гарна ініціатива і її підтримають депутати",- сказав він.

Нагадаємо, будівництво НДСЛ "Охматдит" має бути завершене до кінця 2018 року.

Як повідомляв УНН, новий корпус НДСЛ "Охматдит" буде відкрито влітку 2017 року.

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