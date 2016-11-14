Правительство предложит парламенту создать спецфонд со средствами от приватизации для детей - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В ближайшее время правительство обратится с инициативой в парламент относительно создания специального общественного фонда из части средств от приватизации для нужд детей. Об этом во время брифинга на строительстве лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что правительство в ближайшее время выйдет с инициативой, например, часть средств от приватизации объектов государственной собственности аккумулировать в спецфонд, который будет решать проблемы детей. Я думаю, что это хорошая инициатива и ее поддержат депутаты", - сказал он.
Напомним, строительство НДСБ "Охматдет" должно быть завершено до конца 2018 г.
Как сообщал УНН, новый корпус НДСБ "Охматдет" будет открыт летом 2017 г.