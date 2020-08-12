Уряд пропонує вивести з обігу паспорти-книжечки — нардеп

"Так, пропонується, що паспорт-книжечка матиме строк дії. Отже, при наступній даті, в якій потрібно вклеїти нове фото, — паспорт громадянина України у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видавати лише у формі пластикових карт", - написав Гончаренко.

Таким чином, якщо громадянину ще не виповнилось 25 років — то йому видадуть новий паспорт, замість того, щоб вклеювати туди фотокартку по досягненню 25-річного віку.



"Якщо ви встигли вклеїти фотокартку у 25-річному віці, то видадуть новий паспорт при досягненні 45-річного віку. Якщо ж ви вклеїли нову фотокартку при досягненні 45-річного віку — то ваш паспорт матиме безстрокову дію. Важливо — обмінювати паспорти не потрібно", - уточнив Гончаренко.

Нагадаємо, Мінцифри хоче повністю замінити паперові паспорти та ID-картки на електронні.