Уряд ліквідував Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Кабінет міністрів України ліквідував Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків. Про це у своєму Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
"Важливий крок до спрощення системи підготовки та дипломування моряків зроблено. Уряд підтримав постанову, якою запускається процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та її представництв", - пише міністр.
Він додав, що функції Інспекції передадуть Морській адміністрації. Вона займатиметься підготовкою, оцінкою компетенції та дипломуванням моряків – видаватиме послужні книжки моряка та підтвердження визнання дипломів, вестиме єдиний держреєстр документів моряків, створюватиме державні кваліфікаційні комісії та проводитиме атестацію інструкторів навчально-тренажерних закладів.
Відповідні зміни – перший крок до спрощення системи підготовки та дипломування моряків, пише Криклій. Спрощення також передбачає впровадження зручних цифрових сервісів, зокрема, електронного кабінету моряка https://sea.e-transport.gov.ua
"Це дозволить унеможливити корупцію, а також звільнить моряків від посередників та необхідності особистої присутності", - інформує міністр.