Урсула фон дер Ляйєн, Кая Каллас та Антоніу Кошта висунуті на вищі посади ЄС
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн, Кая Каллас та Антоніо Коста були висунуті на найвищі посади в ЄС після узгодження між лідерами ЄС, що представляють три основні політичні групи блоку.
Лідери ЄС, які представляють три основні політичні угруповання блоку, висунули кандидатуру голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн на другий термін, повідомило агентство France Presse обізнане джерело, передає УНН.
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У четвер 27 лідерів держав Євросоюзу вирушають до Брюсселя на дводенний саміт, щоб розподілити вищі керівні пости в блоці за підсумками виборів до Європарламенту, що відбулися цього місяця.
Напередодні зустрічі шість лідерів, які виступають як головні переговорники, досягли угоди, яка тепер має отримати підтримку переважної більшості учасників саміту.
Відповідно до угоди ключові пости розподіляються в рамках домінуючого в Європарламенті альянсу: правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) та її партнерів, Соціал-демократів (S&D) та центристської партії "Оновлення" (Renew Europe).
За фон дер Ляйєн (ЄНП) збережеться пост голови Єврокомісії, головою Європейської ради буде призначено колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошта від S&D, а прем'єр-міністра Естонії Кая Каллас від "Оновлення" очолить зовнішньополітичне відомство Євросоюзу.
До шістки переговорників увійшли прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск від ЄНП, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і канцлер Німеччини Олаф Шольц від S&D, а також президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рют.
Politico: через брак голосів на виборах Урсула фон дер Ляєн може втратити посаду глави Єврокомісії03.06.24, 18:56 • 57532 перегляди