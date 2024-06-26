Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и Антониу Кошта выдвинуты на высшие должности ЕС
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и Антонио Коста были выдвинуты на высшие должности в ЕС после согласования между лидерами ЕС, представляющими три основные политические группы блока.
Лидеры ЕС, представляющие три основные политические группировки блока, выдвинули кандидатуру председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, сообщил агентство France Presse осведомленный источник, передает УНН.
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В четверг 27 лидеров государств Евросоюза отправляются в Брюссель на двухдневный саммит, чтобы распределить высшие руководящие посты в блоке по итогам выборов в Европарламент, состоявшихся в этом месяце.
Накануне встречи шесть лидеров, выступающих в качестве главных переговорщиков, достигли соглашения, которое теперь должно получить поддержку подавляющего большинства участников саммита.
В соответствии с соглашением ключевые посты распределяются в рамках доминирующего в Европарламенте альянса: правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) и ее партнеров, социал-демократов (S&D) и центристской партии "Обновление" (Renew Europe).
По фон дер Ляйен (ЕНП) сохранится пост председателя Еврокомиссии, председателем Европейского совета будет назначен бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта от S&D, а премьер-министра Эстонии Кая Каллас от "обновления" возглавит внешнеполитическое ведомство Евросоюза.
В шестерку переговорщиков вошли премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Польши Дональд Туск от ЕНП, премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер Германии Олаф Шольц от S&D, а также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Politico: из-за нехватки голосов на выборах Урсула фон дер Ляйен может потерять пост главы Еврокомиссии3 июня 2024, 15:56 • 57281 просмотр