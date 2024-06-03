Politico: из-за нехватки голосов на выборах Урсула фон дер Ляйен может потерять пост главы Еврокомиссии

Действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может лишиться должности из-за нехватки голосов на перевыборах. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

В издании пояснили, что для повторного избрания фон дер Ляйен сначала необходимо заручиться поддержкой квалифицированного большинства из 27 лидеров ЕС за столом Евросовета на послевыборной встрече в конце июня.

После этого она должна получить по меньшей мере 361 голос от 720 членов Европарламента, который должен подтвердить выбор лидеров на тайном голосовании.

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Согласно опросам, его Европейская народная партия станет крупнейшей фракцией в парламенте после выборов с 170 местами. А впрочем, этого все еще недостаточно.

Чтобы получить большинство, фон дер Ляйен нужно будет предложить какие – то выгоды другим крупным центристским группам - социалистам и либералам.

Однако источники Politico допускают, что количество депутатов, которые откажутся поддержать фон дер Ляйен, может составить – от 13 до 28%.

Дополнение

В издании напоминают, что прошло раз в 2019 году фон дер Ляйен получила должность благодаря большинству в 9 голосов и благодаря поддержке ЕНП, "обновить Европу" и социал-демократов.

Она также получила несколько голосов от партии "Фидес" премьера Венгрии и польской Консервативной партии "Право и справедливость".

Однако в этом году она не сможет получить поддержку этих двух политсил. На посту фон дер Ляйен жестко критиковала "Право и справедливость" и "Фидес" за нарушение верховенства права.

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К тому же социалисты и либералы обеспокоены тем, что она готова рассмотреть союз с ультраправым премьером Италии Джорджией Мэлони.

В то же время депутат от немецких Зеленых Даниэль Фройнд отметил, что зеленые тесно сотрудничали с фон дер Ляйен на протяжении всего срока ее пребывания у власти и все еще могут предложить поддержку в обмен на "список требований".

Если фон дер Ляйен откажется от надежды получить поддержку от группы "Европейские консерваторы и реформисты", ей понадобится поддержка не только от "обновить Европу" и "социалистов и демократов", но и от "зеленых". С учетом "зеленых", прогнозируемая база поддержки фон дер Ляйен составит 432 голоса-более чем достаточно для преодоления проходного барьера - подытожили в Politico.

Напомним

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