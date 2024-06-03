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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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2 июня 2024, 16:49  •  110609 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172476 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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31 мая 2024, 12:59  •  163225 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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Politico: из-за нехватки голосов на выборах Урсула фон дер Ляйен может потерять пост главы Еврокомиссии

Для следующего срока на посту президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна получить не менее 361 голос от 720 членов Европарламента, который должен подтвердить выбор лидеров на тайном голосовании. Однако аналитики сомневаются, что ей удастся получить такую значительную поддержку.

Новости Мира •   •  7990 просмотра
Politico: из-за нехватки голосов на выборах Урсула фон дер Ляйен может потерять пост главы Еврокомиссии

КиевПрайд может состояться в столичном метрополитене без официального разрешения - организаторы

"КиевПрайд-2024" может пройти в метро в той или иной форме без официального одобрения властей, но организаторы выступают за диалог с властями, чтобы найти безопасные решения для проведения марша.

Общество •   •  8677 просмотра
КиевПрайд может состояться в столичном метрополитене без официального разрешения - организаторы

Завтра отключения света возможны в течение всех суток - "Укрэнерго"

В связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии 4 июня по всей Украине будут действовать ограничения потребления, а в регионах, превышающих установленные лимиты, будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.

Экономика •   •  8452 просмотра
Завтра отключения света возможны в течение всех суток - "Укрэнерго"

Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании и технологических гигантов инвестировать в производство вооружений в Украине и создавать совместные оборонные предприятия во время азиатского саммита по безопасности Shangri-La Dialogue.

политика •   •  10120 просмотра
Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

Глава Минобороны Великобритании говорит, что россия не хочет войны с НАТО и что Украина одержит победу в войне

Адмирал Тони Радакин говорит, что россия не хочет войны с НАТО, не хочет также и ядерной войны. Он также сказал, что Украина выиграет продолжающуюся войну, несмотря на недавние тактические достижения россии.

Война •   •  9659 просмотра
Глава Минобороны Великобритании говорит, что россия не хочет войны с НАТО и что Украина одержит победу в войне

Вице президент США Харрис примет участие в саммите мира в Швейцарии

Вице-президент США Камала Харрис отправится в Люцерн, Швейцария для участия в саммите мира, подчеркнув приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на основе принципов Устава ООН.

политика •   •  8585 просмотра
Вице президент США Харрис примет участие в саммите мира в Швейцарии

Изнасиловал несовершеннолетнюю: военнослужащий ВС рф подозревается в насилии на территории Херсонщины

Военнослужащему ВС рф сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девушки на территории Херсонской области.

Криминал и ЧП •   •  8037 просмотра
Изнасиловал несовершеннолетнюю: военнослужащий ВС рф подозревается в насилии на территории Херсонщины

Нетаньяху допускает возможность приостановить войну с ХАМАСом на 42 дня

Израиль готов приостановить войну против боевиков ХАМАС на короткий период, но не рассматривает возможность полного прекращения боевых действий.

Новости Мира •   •  8161 просмотра
Нетаньяху допускает возможность приостановить войну с ХАМАСом на 42 дня

В "Грузинской мечте" предупредили об аресте счетов НПО и СМИ за неповиновение закону об иноагентах

Грузинские власти объявили о возможном аресте счетов НПО и СМИ, которые отказываются регистрироваться в качестве "иностранных агентов" в соответствии с новым законом, требующим декларировать иностранное финансирование в размере более 20% от дохода, несмотря на опасения быть заклейменными и столкнуться с ограничениями, как в России.

Новости Мира •   •  8293 просмотра
В "Грузинской мечте" предупредили об аресте счетов НПО и СМИ за неповиновение закону об иноагентах

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО

Суд продлил срок содержания под стражей сотрудника Управления государственной охраны, обвиняемого в убийстве подростка на станции киевского фуникулера, до 1 августа.

Киев •   •  10102 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО