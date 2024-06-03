Politico: через брак голосів на виборах Урсула фон дер Ляєн може втратити посаду глави Єврокомісії

Чинна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може втратити посаду через брак голосів на перевиборах. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

У виданні пояснили, що для повторного обрання фон дер Ляєн спочатку необхідно заручитися підтримкою кваліфікованої більшості з 27 лідерів ЄС за столом Євроради на післявиборчій зустрічі наприкінці червня.

Після цього вона повинна отримати щонайменше 361 голос від 720 членів Європарламенту, який має підтвердити вибір лідерів на таємному голосуванні.

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Проте, як свідчать опитування, її Європейська народна партія буде найбільшою фракцією в парламенті після виборів із 170 місцями. А втім, цього все ще недостатньо.

Щоб отримати більшість, фон дер Ляєн потрібно буде запропонувати якісь вигоди іншим великим центристським групам – соціалістам і лібералам.

Однак джерела Politico допускають, що кількість депутатів, які відмовляться підтримати фон дер Ляєн, може скласти – від 13 до 28%.

Доповнення

У виданні нагадують, що минуло разу 2019 році фон дер Ляєн здобула посаду завдяки більшості у 9 голосів і завдяки підтримці ЄНП, "Оновити Європу" та соціал-демократів.

Вона також отримала кілька голосів від партії "Фідес" прем'єра Угорщини та польської консервативної партії "Право і справедливість".

Проте цьогоріч вона не зможе отримати підтримку цих двох політсил. На посаді фон дер Ляєн жорстко критикувала "Право і справедливість" та "Фідес" за порушення верховенства права.

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До того ж соціалісти та ліберали стурбовані тим, що вона готова розглянути союз з ультраправою прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.

Водночас депутат від німецьких "Зелених" Даніель Фройнд зазначив, що "Зелені" тісно співпрацювали з фон дер Ляєн протягом усього терміну її перебування при владі і все ще можуть запропонувати підтримку в обмін на "список вимог".

Якщо фон дер Ляєн відмовиться від надії отримати підтримку від групи "Європейські консерватори та реформісти", їй знадобиться підтримка не лише від "Оновити Європу" та "Соціалістів і демократів", але й від "Зелених". З урахуванням "Зелених", прогнозована база підтримки фон дер Ляєн становитиме 432 голоси – більш ніж достатньо для подолання прохідного бар'єра - підсумували в Politico.

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