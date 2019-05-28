Українцям розповіли про особливості зміни місця голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Українцям розповіли, як перед виборами у Верховну раду змінити місце голосування. Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", передає УНН.
Зазначається, що змінити місце можна до 15 липня включно. В "ОПОРі" зауважили, що під час голосування виборцям видадуть лише один бюлетень для голосування за політичні партії. Бюлетень для голосування за мажоритарного кандидата особам, які змінили місце голосування, не видається.
Зокрема, для того, щоб змінити місце голосування потрібно:
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- До 15 липня прийти до відділу ведення державного реєстру виборців;
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- Мати з собою паспорт та документи (довідка з роботи або навчання/квитки на літак або поїзд/ договір оренди житла);
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- Написати заяву, де вказати бажану дільницю для голосування та причину зміни місця голосування;
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- Отримати посвідчення про зміну місця голосування.
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Проголосувати можна буде 21 липня з 8:00 до 20:00 на новій дільниці.
Як повідомляв УНН, українці вже почали змінювати місця голосування.