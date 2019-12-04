Українців попередили про зниження працездатності через погоду

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні протягом тижня очікуються дискомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися різкі зміни емоційної активності, напади головного болю, зниження працездатності, апатія, а також неуважність. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.