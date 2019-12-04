Українців попередили про зниження працездатності через погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні протягом тижня очікуються дискомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися різкі зміни емоційної активності, напади головного болю, зниження працездатності, апатія, а також неуважність. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, протягом 4 грудня погода може спровокувати дискомфорт. У цей час можна відчути значне навантаження на терморегуляційну систему, виникає ризик перегріву організму. Можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність.
Виникає ризик переохолодження організму, велике або надмірне навантаження механізму терморегуляції. Несприятливо позначається на стані нервової, серцево-судинної та дихальної системах організму. Виникає неуважність та сонливість.
З 5 грудня і до кінця тижня погода може спровокувати як дискомфорт, так і субкомфорт. У стані останнього людина відчуває помірне теплонавантаження. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.
У разі слабкого терморегуляторного навантаження, що відмічається як "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.
Стан субкомфорту відчуватиметься переважно у середині дня з 5 по 7 грудня. У той час як у неділю, 8 грудня, подібний стан може виникнути вже зранку, а вже до опівдня – стати дискомфортним.
Нагадаємо, в Україні у середу, 4 грудня, очікується погода без істотних опадів, температура повітря вдень сягатиме 2 градусів тепла.