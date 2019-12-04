Сьогодні в Україні до 2 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Україні у середу, 4 грудня, очікується погода без істотних опадів, температура повітря вдень сягатиме 2 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"4 грудня в Україні без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7°, в Карпатах до 11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Нагадаємо, цього тижня синоптики прогнозують до 9 градусів тепла.