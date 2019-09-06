Українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. По Україні у п'ятницю, 6 вересня, утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 6 вересня в Україні, крім більшості районів західних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 6 вересня в Україні до 30 градусів тепла.