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В Україні сьогодні до 30 градусів тепла

В Україні сьогодні до 30 градусів тепла

Київ • УНН

 • 11514 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Кінець робочого тижня в Україні буде з короткочасними дощами, температура повітря вдень сягатиме 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"6 вересня вночі у Приазов'ї та Криму, вдень на півночі Лівобережжя і в центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - зазначили синоптики.

Вітер північних напрямків, 5-10 м/с.

Температура у західних, більшості північних і Вінницькій областях вночі 8-13°, вдень 20-25°; на решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°, на півдні країни до 30°.

Нагадаємо, за даними синоптиків, на вихідних в Україні стане дещо тепліше.

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