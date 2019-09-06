В Украине сегодня до 30 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Конец рабочей недели в Украине будет с кратковременными дождями, температура воздуха днем достигнет 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"6 сентября ночью в Приазовье и Крыму, днем на севере Левобережья и в центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ветер северных направлений, 5-10 м/с.
Температура в западных, большинстве северных и Винницкой областях ночью 8-13°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°, на юге страны до 30°.
Напомним, по данным синоптиков, на выходных в Украине будет несколько теплее.