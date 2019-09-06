Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отметили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 6 сентября в Украине до 30 градусов тепла.