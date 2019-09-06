Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. По Украине в пятницу, 6 сентября, сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отметили в ведомстве.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 6 сентября в Украине до 30 градусов тепла.