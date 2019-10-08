Український плавець здобув нагороду на дебютних змаганнях "ISL"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Плавець Михайло Романчук виграв "срібло" на дистанції 400 метрів вільним стилем на першому етапі ISL, який відбувся в Індіанаполісі (США), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію плавання України.
Наш співвітчизник завоював нагороду з результатом 3:42,26 хв, виступивши за команду “Energy Standard”. Першим став Зейн Грот з команди “D.C. Trident” (США) — 3:41,64 хв. Михайло додав 11 очок до загального командного результату. Таким чином, “Energy Standard” став переможцем першого етапу ISL.
Примітно, що у регулярному чемпіонаті “ISL” відбудеться загалом шість стартів. Кращі дві команди з Європи і дві команди з США після цього будуть змагатися у фіналі, де і визначать переможця сезону.
Крім того додамо, наступний етап відбудеться в Неаполі (Італія) 12-13 жовтня 2019 року.