Украинский пловец завоевал награду на дебютных соревнованиях "ISL"

Наш соотечественник завоевал награду с результатом 3:42,26 мин, выступив за команду “Energy Standard”. Первым стал Зейн Грот из команды “DC Trident” (США) — 3:41,64 мин. Михаил добавил 11 очков в общий командный результат. Таким образом, “Energy Standard” стали победителем первого этапа ISL.

Примечательно, что в регулярном чемпионате “ISL” состоится в общей сложности шесть стартов. Лучшие две команды из Европы и две команды из США после этого будут соревноваться в финале, где и определят победителя сезона.

Кроме того добавим, следующий этап состоится в Неаполе (Италия) 12-13 октября 2019 года.