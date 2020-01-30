Українські атлетки посіли перші місця на змаганнях у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Німецьке місто Коттбус приймав міжнародні легкоатлетичні змагання Springer-Meeting в яких виступили провідні спортсменки з України, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
Турнір відбувався вже 18-й рік поспіль. До його програми традиційно ввійшли стрибки у висоту серед жінок і стрибки з жердиною серед чоловіків.
Фаворитками у секторі для стрибків у висоту були дві українки, лідери світового сезону Юлія Левченко і Ярослава Магучіх. Саме між ними і розгорнулася боротьба за перемогу. Магучіх підкорила 1,98 м і перемогла, а Левченко з результатом 1,96 метрів задовольнилася другою сходинкою. Третю позицію посіла полька Каміла Лічвінко (1,94 м).
Відзначено, що у статусі переможниці Магучіх спробувала сили на висоті 2,02 метри, які, за умови успіху, стали б новим рекордом України у приміщенні та світовим рекордом U20 у приміщенні. Проте цього разу планка не встояла.
Як повідомлялося раніше, Магучіх вже встановлювала світовий рекорд цього року.